***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2022 09:46
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078465
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
0
En Düşük
0
18:0518,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0796
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6075
En Düşük
18,4972
18:0518,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0767
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7538
En Düşük
18,6562
18:051.021,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.021,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.022,32
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|33,06
|36.661.399
|% 177,78
|
|YYAPI
|1,40
|47.629.292
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|16.935.817
|% 0,00
|
|TETMT
|239,90
|6.404.412
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,36
|61.704.499
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,40
|47.629.292
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|16.935.817
|% 0,00
|
|UFUK
|57,60
|1.516.055
|% 0,00
|
|SEYKM
|8,38
|30.072.058
|% 0,00
|
|SNKRN
|22,50
|4.025.565
|% 0,00
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 0,00
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 0,00
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% 0,00
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,6019
|% 0,43
|
|Euro
|18,7073
|18,7417
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3790
|21,4862
|% 0,31
|
|Frank
|18,7649
|18,8779
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,20
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.814
|6.892
|4,00
|
|Yarım
|3.320
|3.369
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|0,00
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|-0,07
|