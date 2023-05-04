***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2023 09:06
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146620
BIST
10:184.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 51,92
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.540
En Düşük
4.470
10:1819,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1821,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0816
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,7061
En Düşük
21,5260
10:181.275,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.275,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ASUZU
|136,80
|26.953.135
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|12.365.750
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|2.685.316
|% 9,95
|
|AVHOL
|21,56
|13.335.119
|% 9,94
|
|INTEM
|82,75
|10.219.836
|% 7,47
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|IHAAS
|157,90
|3.049.268
|% -6,84
|
|DIRIT
|5,11
|659.509
|% -5,37
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|TMPOL
|21,48
|103.128
|% -4,87
|
|THYAO
|128,60
|590.189.468
|% -0,46
|
|EUPWR
|80,10
|388.970.420
|% 2,10
|
|KOZAL
|16,40
|186.243.835
|% 0,24
|
|EREGL
|31,28
|159.801.148
|% -0,06
|
|TUPRS
|68,05
|150.338.683
|% -1,38
|
|EKGYO
|5,55
|94.773.826
|% 0,36
|
|KOZAL
|16,40
|186.243.835
|% 0,24
|
|ISCTR
|10,66
|76.113.985
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,40
|67.078.935
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,80
|91.038.688
|% 0,66
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4789
|19,4858
|% 0,09
|
|Euro
|21,5740
|21,5983
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,4111
|24,5335
|% 0,16
|
|Frank
|21,9354
|22,0675
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1784
|5,2044
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.036
|2.036
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,04
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.510
|4.612
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.313
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,05
|0,04
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,98
|
Seans Raporu
10:16
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10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 45 artarak (% 0.83 ) 5, 019
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10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
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10:31XU100
Endeks 4, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 4, 381.00 milyon TL de
-
10:31DOGUB
Yüzde 6.11 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 213 adet işlem