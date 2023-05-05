***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2023 09:09
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147089
BIST
12:034.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -59,54
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0319,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0321,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0716
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:031.278,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|CANTE
|18,11
|62.761.557
|% 9,73
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|51.020.258
|% -8,02
|
|GESAN
|51,65
|253.183.880
|% -7,60
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|EMKEL
|5,96
|43.650.818
|% -7,45
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|THYAO
|126,50
|967.056.760
|% -0,94
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,52
|717.212.202
|% -5,93
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|EKGYO
|5,38
|271.869.302
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|392.111.830
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,80
|409.625.381
|% 1,41
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4948
|19,5003
|% 0,16
|
|Euro
|21,5134
|21,5282
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5072
|24,6301
|% 0,32
|
|Frank
|21,7736
|21,9047
|% -0,64
|
|Riyal
|5,1847
|5,2107
|% 0,07
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|1,20
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de
-
12:17ONCSM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 630 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde -7.61 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 642 adet işlem