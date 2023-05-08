***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.05.2023 09:13
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147800
BIST
12:364.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 28,32
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3619,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3621,5265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0264
|Açılış
|: 22,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:361.269,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.269,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BURCE
|75,40
|43.796.670
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.511.982
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.579.394
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.333.916
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.937.802
|% -9,94
|
|FENER
|50,90
|173.313.588
|% -9,27
|
|KERVT
|8,09
|28.222.316
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|EUPWR
|67,60
|795.373.171
|% -3,43
|
|THYAO
|126,10
|743.068.854
|% 0,48
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,28
|281.669.277
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,84
|427.086.102
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5040
|19,5085
|% -0,03
|
|Euro
|21,5205
|21,5273
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,5768
|24,7000
|% 0,00
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% -0,04
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,55
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.290
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|1,24
|