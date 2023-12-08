***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2023 16:48
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224077
BIST
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18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1004
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.867,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -19,26
|Açılış
|: 1.867,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|MEKAG
|71,15
|84.247.553
|% 9,97
|
|MERCN
|12,25
|96.942.741
|% 9,96
|
|OTTO
|323,00
|2.271.233
|% 9,96
|
|DOFER
|33,38
|86.461.829
|% 9,95
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|EKOS
|39,88
|527.057.074
|% -9,16
|
|EGEPO
|23,46
|60.199.879
|% -6,16
|
|SMART
|42,46
|81.666.533
|% -5,18
|
|GLCVY
|39,30
|31.569.774
|% -5,07
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|ASTOR
|104,10
|1.548.519.334
|% -2,16
|
|ALFAS
|104,30
|1.436.683.028
|% 0,10
|
|EUPWR
|167,80
|784.197.068
|% 0,66
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|SEGYO
|7,01
|271.009.610
|% 2,79
|
|MOBTL
|4,21
|159.962.768
|% -3,00
|
|MHRGY
|5,20
|191.533.053
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9676
|28,9713
|% 0,18
|
|Euro
|31,1521
|31,1598
|% -0,34
|
|Sterlin
|36,2020
|36,3836
|% -0,26
|
|Frank
|32,7422
|32,9394
|% -0,49
|
|Riyal
|7,7006
|7,7392
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|919,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,10
|948,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,94
|75,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,45
|2.005,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem