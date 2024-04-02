***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2024 17:51
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265889
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
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|Önceki Kapanış
|: 9.158
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8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1199
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
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32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0923
|Açılış
|: 34,8000
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|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.327,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,10
|Açılış
|: 2.328,91
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0271
|32,0470
|% -0,41
|
|Euro
|34,5018
|34,5509
|% -0,36
|
|Sterlin
|40,5390
|40,7422
|% 0,40
|
|Frank
|35,5367
|35,7148
|% -0,10
|
|Riyal
|8,5967
|8,6398
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,79
|25,83
|% 0,66
|
|Platin
|921,64
|923,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,02
|1.000,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,31
|88,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.261,31
|2.261,64
|% 0,66
|