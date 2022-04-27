***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 10:48
a Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
Tescil Tarihi
22.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 / 10568
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 22.04.2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2022 tarihli 10568 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024167
BIST
13:192.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,54
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:1914,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:1915,7451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:19902,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,38
|Açılış
|: 902,98
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:19
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|53.720.955
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.823.600
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.665.724
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,29
|56.143.050
|% -6,90
|
|ALBRK
|1,36
|26.371.911
|% -5,38
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|VAKKO
|12,65
|10.323.240
|% -5,10
|
|THYAO
|38,70
|2.007.388.638
|% -1,02
|
|KRDMD
|14,71
|1.227.992.286
|% 0,41
|
|EREGL
|33,50
|1.175.695.582
|% 1,27
|
|SISE
|17,51
|996.831.381
|% -0,57
|
|ASELS
|25,06
|952.385.402
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,61
|649.586.079
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,88
|946.286.430
|% -1,21
|
|ODAS
|2,38
|311.302.433
|% 0,42
|
|TSKB
|1,86
|176.371.032
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,71
|1.227.992.286
|% 0,41
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8194
|14,8258
|% 0,18
|
|Euro
|15,7379
|15,7451
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,5939
|18,6871
|% 0,24
|
|Frank
|15,3130
|15,4052
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% 0,17
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-9,23
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.986
|6.136
|-32,15
|
|Yarım
|2.893
|2.968
|-15,56
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-7,77
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,78
|