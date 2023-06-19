***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2023 14:05
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159784
BIST
17:035.366
En Düşük
|Değişim
|: -1,99%
|| -109,03
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0323,6103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0325,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0693
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:031.481,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.480,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.287.093
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.756.350
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.682.516
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.143
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,15
|49.782.801
|% -7,24
|
|KRGYO
|18,15
|38.463.866
|% -7,11
|
|THYAO
|176,70
|5.663.446.486
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
|
|ASTOR
|55,95
|3.061.560.800
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,31
|2.151.022.364
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,31
|2.151.022.364
|% -0,82
|
|ODAS
|6,75
|879.501.367
|% 3,53
|
|ZOREN
|2,92
|373.574.548
|% -0,68
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5972
|23,6103
|% -0,02
|
|Euro
|25,7617
|25,7695
|% -0,27
|
|Sterlin
|30,1133
|30,2643
|% -0,22
|
|Frank
|26,2331
|26,3912
|% -0,32
|
|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|