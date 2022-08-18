***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOrka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 0 0 20.400.000B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 0 0 19.600.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan Orka Yapı ile 14.06.2022 tarihinde SPK'a yapmış olduğu 31.03.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılan Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesi Başvursu, SPK'nın 28.06.2022 tarihli yazısıyla 30.06.2022 tarihli finansal tabloların esas alınarak tekrar yapılması gerektiği Şirketimizie iletilmiştir. Söz konusu gelişme 30 Haziran 2022 tarihinde KAP vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.08.2022 tarihli toplantısında1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Orka Yapı Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'nin ("Orka") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin ORKA YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ile birleşmesine2. Birleşme işleminde 30.06.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,3. Orka'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamındaa)Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,b)Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,c) TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,d) Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına vee) SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Orka'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 18.08.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 18.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Koray GYO_ORKA Birleşme Sözleşmesi_22.08.18.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 KGYO_ORKA Birleşme_Duyuru Metni _22.08.18.pdf - Duyuru MetniEK: 3 KORAY GYO YK KARARI.pdf - DiğerEK: 4 ORKA YK KARARI.pdf - DiğerEK: 5 ORKA 30.06.2022 FİNANSAL TABLO.pdf - DiğerEK: 6 KGYO_30.06.2022_ SOLO FİNANSAL TABLO.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056712BIST