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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.12.2022 14:52
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BİRLEŞMEYE ESAS ALINAN 30.06.2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN 30.09.2022 OLARAK GÜNCELLENMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni BİRLEŞME BAŞVURUSUNA 30.06.2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR YERİNE 30.09.2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN ESAS ALINMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 0 0 20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 0 0 19.600.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Orka Yapı ile 18.08.2022 tarihinde SPK'a yapmış olduğu 30.06.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılan Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesi Başvursu, 30.09.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak güncellenmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli toplantısında
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Orka Yapı Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'nin ("Orka") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin ORKA YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ile birleşmesine
2. Birleşme işleminde 30.09.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Orka'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında
a)Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
b)Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
c) TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
d) Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
e) SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Orka'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 02.12.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 02.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 KGYO_ORKA Birleşme Sözleşmesi_22.12.02.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 KGYO_Duyuru Metni_22.12.02.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 45_YK_Koray GYO ile Orka Birleşme_22.12.02.pdf - Diğer
EK: 4 Orka YKK GYO Birleşme.pdf - Diğer
EK: 5 ORKA_30.09.2022 FİNANSAL DURUM TABLOSU.pdf - Diğer
EK: 6 KORAY - 30.09.2022 SPK SOLO.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083917


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