***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOrka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 0 0 20.400.000B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 0 0 19.600.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.12.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 hissedarı olduğu Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1795 sayılı kararı ile onay verilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 KGYO_ORKA Birleşme Sözleşmesi_22.12.02.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 45_YK_Koray GYO ile Orka Birleşme_22.12.02.pdf - DiğerEK: 3 Orka YKK GYO Birleşme.pdf - DiğerEK: 4 ORKA_30.09.2022 FİNANSAL DURUM TABLOSU.pdf - DiğerEK: 5 KORAY - 30.09.2022 SPK SOLO.pdf - DiğerEK: 6 Birleşme_Onaylı duyuru metni15.12.2022_KAP.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089016BIST