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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2022 17:43
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 0 0 20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 0 0 19.600.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.12.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1795 sayılı kararı ile onay verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 KGYO_ORKA Birleşme Sözleşmesi_22.12.02.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 45_YK_Koray GYO ile Orka Birleşme_22.12.02.pdf - Diğer
EK: 3 Orka YKK GYO Birleşme.pdf - Diğer
EK: 4 ORKA_30.09.2022 FİNANSAL DURUM TABLOSU.pdf - Diğer
EK: 5 KORAY - 30.09.2022 SPK SOLO.pdf - Diğer
EK: 6 Birleşme_Onaylı duyuru metni15.12.2022_KAP.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089016


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