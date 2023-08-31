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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2023 15:06
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 19.600.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.08.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 2023/43 sayılı toplantısında
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin ("Kasaba") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin KASABA BİR SERVİS VE HİZMET A.Ş. ile birleşmesine,
2. Birleşme işleminde 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Kasaba'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında
Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına, Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına, Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Kasaba'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 31/08/2023 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 31.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 43_YK_Koray GYO ile KASABA Birleşme_31.08.2023.pdf - Diğer
EK: 2 Kasaba YKK GYO BİRLEŞME_31.08.2023.pdf - Diğer
EK: 3 KGYO_KASABA Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 KGYO_Duyuru Metni_.pdf - Diğer
EK: 5 Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. - 30.06.2023 Solo Rapor.pdf - Diğer
EK: 6 Koray GYO Solo Rapor - 2023-2Q.pdf - Diğer
EK: 7 Koray GYO-Kasaba Proforma Bilanço.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190499


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