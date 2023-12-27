***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.12.2023 17:51
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketin %100 hissedarı olduğu Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Bİrleşmesinin Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015 20.400.000 0 0 20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7 19.600.000 0 0 19.600.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 40.000.000 TL 0 TL 0 TL 40.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.08.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 26.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
Sermaye Tescil Tarihi 26.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 KGYO_KASABA Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Birleşme SPK Onaylı duyuru metni_07.12.2023.pdf - Değerleme Raporları
EK: 3 KORAY GYO DEVRALAN TESCİL.pdf - Diğer
EK: 4 KASABA 1 DEVROLAN TESCİL.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229821
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