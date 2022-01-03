***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 11:19
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Elit Residence 30 no'lu Bağımsız Bölüm Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan İstanbul Şişli Elit Residence 30 no'lu bağımsız bölüme ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987809
BIST
15:341.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 50,36
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:3413,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:3415,0619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0444
|Açılış
|: 14,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:34769,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -9,75
|Açılış
|: 769,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:32
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.557.769
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.305.370
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.858.630
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.927.972
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,21
|19.951.797
|% -4,76
|
|AKGRT
|10,26
|11.985.429
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.192.654
|% -2,91
|
|GARAN
|11,50
|1.403.839.084
|% 2,04
|
|THYAO
|20,96
|1.260.116.984
|% 4,70
|
|EREGL
|28,66
|965.368.329
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,45
|791.051.844
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|759.622.355
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|791.051.844
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|179.538.178
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.403.839.084
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|243.986.554
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|99.288.877
|% 3,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2277
|13,2509
|% -0,03
|
|Euro
|15,0150
|15,0619
|% -0,29
|
|Sterlin
|17,6493
|17,7378
|% -1,24
|
|Frank
|14,2988
|14,3850
|% -1,19
|
|Riyal
|3,4807
|3,4982
|% -1,11
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,65
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|5.118
|5.195
|-139,00
|
|Tam
|5.101
|5.234
|-129,96
|
|Yarım
|2.465
|2.532
|-62,87
|
|Çeyrek
|1.237
|1.266
|-31,43
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,74
|