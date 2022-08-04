***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.08.2022 12:52
Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yarıyıl Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
02.08.2022
Açıklamalar
Ankara Çankaya Projesine ilişkin 2022 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051783
BIST
14:062.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 44,01
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0617,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0618,3495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:061.029,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,65
|Açılış
|: 1.029,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KRPLS
|8,26
|58.401.626
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.211.604
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.949.634
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|999.249
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.246.506
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,48
|99.102.505
|% -8,25
|
|TURGG
|229,00
|22.540.245
|% -5,45
|
|THYAO
|55,45
|2.688.081.489
|% 0,82
|
|HEKTS
|37,78
|2.124.451.816
|% 6,36
|
|SISE
|23,66
|1.284.250.440
|% 1,63
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SASA
|50,65
|856.035.991
|% 1,63
|
|TSKB
|2,94
|693.832.867
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|569.703.393
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,06
|822.656.777
|% 2,85
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,01
|284.147.127
|% 9,84
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3200
|18,3421
|% 0,55
|
|Euro
|18,3400
|18,3500
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,7731
|21,8823
|% 0,30
|
|Frank
|18,6429
|18,7552
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,30
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,75
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,31
|
Seans Raporu
14:04
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14:19EMNIS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 670 adet işlem
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14:18CEOEM
Yüzde 6.06 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 473 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 2, 727 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 598.00 milyon TL de
-
14:17YYAPI
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 064, 846 adet işlem
-
14:16ZOREN
Yüzde 5.68 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 748, 328 adet işlem