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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

04.08.2022 12:53
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 yarıyıl değerleme raporu
Rapor Tarihi
02.08.2022
Açıklamalar

Elit Residence'ta yer alan bağımsız bölüme ilişkin 2022 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051785


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Tam 6.906 6.957 54,00  
Yarım 3.365 3.401 26,00  
Çeyrek 1.688 1.700 13,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,16  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,12  
B. Petrol 97,44 97,44 0,66  
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