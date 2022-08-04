***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.08.2022 12:53
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 yarıyıl değerleme raporu
Rapor Tarihi
02.08.2022
Açıklamalar
Elit Residence'ta yer alan bağımsız bölüme ilişkin 2022 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051785
BIST
13:212.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 42,47
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.729
En Düşük
2.701
13:2117,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
13:2118,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1020
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
13:211.027,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.027,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,81
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DARDL
|4,29
|178.019.286
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|58.020.493
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|43.577.448
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|951.738
|% 9,96
|
|CEMTS
|35,34
|227.691.566
|% 9,96
|
|SNGYO
|4,98
|69.553.787
|% -9,95
|
|TURGG
|226,50
|14.706.931
|% -6,48
|
|KZBGY
|48,76
|79.282.856
|% -5,78
|
|GRNYO
|3,28
|3.097.973
|% -3,81
|
|ECILC
|14,95
|157.912.569
|% -3,80
|
|THYAO
|55,65
|2.338.607.488
|% 1,18
|
|HEKTS
|37,74
|2.072.985.923
|% 6,25
|
|SISE
|23,70
|1.184.995.339
|% 1,80
|
|KARSN
|7,55
|1.027.043.488
|% 6,79
|
|SASA
|50,55
|765.026.066
|% 1,42
|
|TSKB
|2,92
|429.663.051
|% 1,74
|
|KARSN
|7,55
|1.027.043.488
|% 6,79
|
|EKGYO
|3,23
|435.961.817
|% 2,22
|
|ZOREN
|2,42
|307.702.281
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,99
|230.106.166
|% 8,74
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9728
|% 0,25
|
|Euro
|18,3226
|18,3404
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,8312
|21,9407
|% 0,56
|
|Frank
|18,6430
|18,7553
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,29
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|13,45
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,53
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|82,00
|
|Tam
|6.906
|6.957
|54,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|26,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,12
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|0,66
|