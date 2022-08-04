***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2022 yarıyıl değerleme raporuRapor Tarihi02.08.2022AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan ORKA YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. uhdesinde yer alan Erikli Evleri Projesine ilişkin 2022 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051787BIST