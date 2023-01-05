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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

05.01.2023 18:15
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 YILSONU DEĞERLEME RAPORU
Rapor Tarihi
04.01.2023
Açıklamalar

Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 200 ada 13 nolu parsele ilişkin LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094325


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Yarım 3.642 3.714 -14,00  
Çeyrek 1.827 1.857 -7,00  
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Gümüş Gr. 14,07 14,09 -0,25  
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