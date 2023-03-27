***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.03.2023 18:13
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Eyüpsultan İlçesi,131 Ada 4 Parsel- 66 Adet Bağımsız Bölümün Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.03.2023
Açıklamalar
İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, 131 Ada 4 Parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkul üzerine yapılması planlanan projedeki kat karşılığı sözleşmesi ile şirketimiz payına karşılık gelen taşınmazlara ilişkin Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128236
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1169
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.199,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -12,43
|Açılış
|: 1.199,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0854
|19,0890
|% 0,20
|
|Euro
|20,6103
|20,6192
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,3760
|23,4933
|% 0,64
|
|Frank
|20,7383
|20,8633
|% 0,52
|
|Riyal
|5,0665
|5,0919
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-24,95
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.199
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.121
|8.222
|-117,00
|
|Yarım
|3.981
|4.023
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.012
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,85
|77,85
|3,26
|
Seans Raporu
18:05
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