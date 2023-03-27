***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Eyüpsultan İlçesi,131 Ada 4 Parsel- 66 Adet Bağımsız Bölümün Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi24.03.2023Açıklamalarİstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, 131 Ada 4 Parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkul üzerine yapılması planlanan projedeki kat karşılığı sözleşmesi ile şirketimiz payına karşılık gelen taşınmazlara ilişkin Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128236BIST