***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYapı Kredi Plaza, N1B, B Blok, BBn:25 adresinde konumlu büro nitelikli taşınmazın piyasa değerinin tespiti.Rapor Tarihi08.08.2023AçıklamalarYapı Kredi Plaza blok 25 no'lu bağımsız bölüme ilişkin 2023 yarı yıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184612BIST