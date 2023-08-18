***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa vasıflı gayrimenkulun mevcut durum değeri ve bu parsel ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan hakların değerinin tespiti.Rapor Tarihi15.08.2023 Rapor n Özel 2023-943Açıklamalarİstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 218 ada 1 nolu parsele ilişkin 2023 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187339BIST