***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği131 Ada, 4 Parsel üzerinde inşa edilen projede, kat karşılığı sözleşmesi ile Koray GYO payına karşılık gelen taşınmazların tamamlanması durumundaki değerlerinin TL cinsinden tespiti.Rapor Tarihi05.09.2023- Özel 2023-944Açıklamalarİstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 131 Ada, 4 Parsele ilişkin 2023 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192236BIST