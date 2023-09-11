***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.09.2023 15:44
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Eyüpsultan İlçesi,131 Ada 4 Parsel- 66 Adet Bağımsız Bölümün Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.03.2023
Açıklamalar
İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, 131 Ada 4 Parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkul üzerine yapılması planlanan projedeki kat karşılığı sözleşmesi ile şirketimiz payına karşılık gelen taşınmazlara ilişkin Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu 27.03.2023 tarihinde eksiz rapor açıklanmış olup, ekli rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193755
BIST
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16:538.178
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -147,09
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.170
En Yüksek
8.404
16:5326,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0507
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5328,9172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1876
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:531.664,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.664,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.464.100,00
|1.464.100
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.937.585
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.275.859
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.459.774
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KZGYO
|47,40
|5.546.516.352
|% 6,80
|
|THYAO
|236,90
|5.336.406.076
|% -2,63
|
|ENKAI
|35,46
|5.033.319.511
|% 3,56
|
|ISCTR
|23,18
|4.678.062.808
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,08
|2.512.950.348
|% -0,20
|
|EKGYO
|9,11
|3.428.376.542
|% -3,90
|
|SKBNK
|5,72
|1.585.210.911
|% 3,62
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KLGYO
|3,35
|756.796.530
|% 0,30
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8746
|26,8872
|% 0,19
|
|Euro
|28,9043
|28,9172
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,5744
|33,7428
|% 0,64
|
|Frank
|30,0166
|30,1974
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1435
|7,1793
|% 0,14
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|8,71
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|31,00
|
|Yarım
|5.548
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,09
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,65
|
Seans Raporu
16:53
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 52 kaybederek (% -1.50 ) 7, 185
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17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, LINK, QNBFL, SARKY, TMSN, HURGZ, BOSSA, ISKUR, GWIND, SONME
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17:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, TATEN, ONCSM
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17:08
BASGZ, SUMAS, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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