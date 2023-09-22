***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parsel üzerine inşa edilecek projede yer alması planlanan bağımsız bölümlerin değerinin Türk Lirası cinsinden tespiti.Rapor Tarihi21.09.2023 - Özel 2023-928Açıklamalarİstanbul İli Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi 1 Ada, 73 Parsele ilişkin 2023 yarıyıl değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196908BIST