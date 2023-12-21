***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.12.2023 14:59
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yapı Kredi Plaza, N1B, B Blok, BBn:25 adresinde konumlu büro nitelikli taşınmazın piyasa değerinin tespiti.
Rapor Tarihi
19.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan YAPIKREDİ PLAZA 25 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM'e ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227703
BIST
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15:577.659
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,70
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5729,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5732,1379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2735
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:571.910,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.910,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:57
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|149.617.919
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.916.278
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.101.754
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|1.105.874.072
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.798.907
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.672.793
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|5.845.588.493
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,24
|3.782.920.924
|% -1,75
|
|YKBNK
|20,80
|3.436.205.304
|% -0,57
|
|ISCTR
|24,16
|3.372.424.418
|% 0,33
|
|TUPRS
|152,50
|2.380.601.329
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|3.436.205.304
|% -0,57
|
|ISCTR
|24,16
|3.372.424.418
|% 0,33
|
|EKGYO
|7,11
|929.734.229
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,24
|3.782.920.924
|% -1,75
|
|BEGYO
|2,75
|259.604.147
|% 1,48
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1540
|29,1589
|% 0,10
|
|Euro
|32,1150
|32,1379
|% 0,86
|
|Sterlin
|36,7903
|36,9748
|% 0,31
|
|Frank
|33,8183
|34,0220
|% 0,67
|
|Riyal
|7,7505
|7,7894
|% 0,10
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|963,71
|965,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.206,05
|1.211,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,78
|78,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,88
|2.036,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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16:12TETMT
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 3, 200.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 467 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 7 kaybederek (% -0.16 ) 6, 781
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORTE, QNBFB, SAMAT, IDGYO, BAYRK