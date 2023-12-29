***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Eyüpsultan İlçesi,Göktürk Mahallesi 1703 ve 1935 parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkuller ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan hakların değerinin tespitiRapor Tarihi28.12.2023Açıklamalarİstanbul Eyüpsultan İlçesi,Göktürk Mahallesi 1703 ve 1935 parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkuller ile ilgilisözleşmelerden kaynaklanan hakların değerinin tespitine ilişkin Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan Gayrimenkule Dayalı Hak Değerleme Raporu ek' te yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarmızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230808BIST