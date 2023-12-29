***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:28
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Eyüpsultan İlçesi,Göktürk Mahallesi 1703 ve 1935 parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkuller ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan hakların değerinin tespiti
Rapor Tarihi
28.12.2023
Açıklamalar
İstanbul Eyüpsultan İlçesi,Göktürk Mahallesi 1703 ve 1935 parselde bulunan "Arsa" vasıflı gayrimenkuller ile ilgili
sözleşmelerden kaynaklanan hakların değerinin tespitine ilişkin Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
tarafından hazırlanan Gayrimenkule Dayalı Hak Değerleme Raporu ek' te yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarmızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230808
BIST