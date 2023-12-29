***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parsel üzerine inşa edilecek projede yer alan bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi ve tamamlanması durumundaki değerinin Türk Lirası cinsinden tespitRapor Tarihi27.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parsel üzerine inşa edilecek projede yer alan bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi ve tamamlanması durumundaki değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine ilişkin değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230953BIST