***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 20:46
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parsel üzerine inşa edilecek projede yer alan bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi ve tamamlanması durumundaki değerinin Türk Lirası cinsinden tespit
Rapor Tarihi
27.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 73 parsel üzerine inşa edilecek projede yer alan bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi ve tamamlanması durumundaki değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine ilişkin değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230959
BIST