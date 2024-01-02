***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 13:11
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 YILSONU DEĞERLEME RAPORU
Rapor Tarihi
22.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan 6049 Ada 21 Numaralı parselde bulunan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 numaralı bağımsız bölüm taşınmazların piyasa ve kira değerinin TL cinsinden tespitine ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yıl sonu değerleme raporu ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231277
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|1.388.140.349
|% 1,10
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|SKBNK
|4,31
|819.036.329
|% 0,23
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|724.421.315
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|1.730.018.744
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