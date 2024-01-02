***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 13:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, 131 Ada, 4 Parselde bulunan "Arsa" vasıflı taşınmazın mevcut durumdaki değer tespiti ile bu parsel üzerinde geliştirilen projenin değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan yıl sonu değerleme raporu raporu ek'te yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231278
BIST
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13:417.579
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 108,57
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:4129,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2009
|Açılış
|: 29,7250
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7183
En Düşük
29,4693
13:4132,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0728
|Açılış
|: 32,6500
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|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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En Düşük
32,5590
13:411.982,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,42
|Açılış
|: 1.982,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.953.348
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.892.937
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.809.829
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|229.916.134
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.052.305
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,92
|118.102.727
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.408.968.051
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.144.144.298
|% 3,19
|
|EREGL
|42,02
|1.781.430.430
|% 2,49
|
|YKBNK
|19,74
|1.733.391.360
|% 1,02
|
|AKBNK
|36,84
|1.397.329.603
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,32
|821.834.703
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,06
|729.566.247
|% 2,62
|
|YKBNK
|19,74
|1.733.391.360
|% 1,02
|
|BEGYO
|3,07
|163.204.004
|% 5,14
|
|ISCTR
|23,44
|1.267.603.609
|% 0,34
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7033
|29,7143
|% 0,68
|
|Euro
|32,7134
|32,7703
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,6492
|37,8380
|% 0,58
|
|Frank
|34,9264
|35,1368
|% -0,12
|
|Riyal
|7,9026
|7,9422
|% 0,70
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,61
|1.003,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,25
|1.116,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,96
|2.076,26
|% 0,66
|