***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-340.08-18698 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 18 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Mart 2022 tarihinde E-50035491-431.02-00073131142 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.Söz konusu esas sözleşme tadili 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021879BIST