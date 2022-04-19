***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.04.2022 15:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-340.08-18698 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.
SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 18 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Mart 2022 tarihinde E-50035491-431.02-00073131142 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadili 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021879
BIST
15:022.529
En Yüksek
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|: 0,76%
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|: 2.524
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933,80
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928,73
BIST En Aktif Hisseler15:02
|DAGHL
|19,29
|9.123.811
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.194.799
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.323.988
|% 8,26
|
|IHAAS
|19,95
|25.473.295
|% 7,09
|
|DEVA
|36,76
|119.997.442
|% 6,80
|
|ISGYO
|11,07
|52.434.224
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.710.555
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.132.996
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|79.275.810
|% -5,11
|
|GARAN
|14,45
|1.758.497.574
|% 0,21
|
|THYAO
|37,94
|1.738.575.851
|% 0,80
|
|KRDMD
|16,40
|1.724.419.059
|% 1,61
|
|TUPRS
|256,70
|1.407.172.634
|% 2,07
|
|SISE
|18,04
|1.216.585.727
|% -0,17
|
|ODAS
|2,51
|884.226.448
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|577.215.589
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,93
|724.289.144
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,33
|1.178.455.543
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,86
|624.587.204
|% 2,12
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6604
|14,6635
|% 0,18
|
|Euro
|15,8377
|15,8482
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,0289
|19,1244
|% 0,21
|
|Frank
|15,4288
|15,5218
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8982
|3,9177
|% 0,34
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,39
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.154
|6.307
|-23,75
|
|Yarım
|2.974
|3.051
|-11,49
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
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|B. Petrol
|112
|112
|-1,31
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Seans Raporu
15:02
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