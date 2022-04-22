***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022 / 19.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-340.08-18698 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 18 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Mart 2022 tarihinde E-50035491-431.02-00073131142 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.Söz konusu esas sözleşme tadili 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir, İstaul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 22.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022978BIST