***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.04.2022 17:03
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022 / 19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 100.000.000 TL (yüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon TL) arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-340.08-18698 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.
SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 18 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Mart 2022 tarihinde E-50035491-431.02-00073131142 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadili 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir, İstaul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 22.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022978
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0507
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0199
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59915,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,66
|Açılış
|: 915,44
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7398
|14,7533
|% 0,34
|
|Euro
|15,9146
|15,9296
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,8800
|18,9747
|% -1,14
|
|Frank
|15,3149
|15,4072
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9182
|3,9378
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-20,11
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,40
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,62
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS