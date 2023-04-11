Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.04.2023 18:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.04.2023 tarihli 2023/21 sayılı toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin
"Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinde belirtilen,
"Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür." şeklinde belirtilen üye sayısı sınırının en az 5 (beş) olarak, "Genel Kurul tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz 2 (iki) üye, bağımsız üye olarak seçilir." şeklinde belirtilen bağımsız üye sayısı sınırının en az 2 (iki) üye olarak,
Tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadil izni için 11.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte yer almaktadır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136534


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.124
Değişim :  0,63% |  31,94
Açılış :  5.111  
Önceki Kapanış :  5.092  
En Yüksek
5.144 En Düşük
5.082
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 8,14 54.605.979 % 10,00  
RHEAG 3,74 4.715.985 % 10,00  
BRSAN 105,60 192.230.845 % 10,00  
EDIP 7,81 31.659.348 % 10,00  
MERIT 35,68 49.789.986 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2860 19,2919 % 0,12  
Euro 21,0307 21,0369 % 0,51  
Sterlin 23,8569 23,9765 % 0,26  
Frank 21,2436 21,3716 % 0,64  
Riyal 5,1256 5,1513 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.004 2.004 12,78  
Altın Gr. 1.243 1.243 8,60  
Cumhuriyet 8.487 8.615 37,00  
Tam 8.535 8.609 30,00  
Yarım 4.169 4.212 14,00  
Çeyrek 2.084 2.106 7,00  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 0,21  
Gümüş Gr. 15,54 15,56 0,14  
B. Petrol 85,47 85,47 1,29  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru