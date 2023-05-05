***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 05.05.2023 tarih 2023/22 sayılı kararı doğrultusundaŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil metni ekteki şekliyle revize edilmiş olup Sermaye Piyasası Kuruluna 05.05.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarmızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147529BIST