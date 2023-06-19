***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.06.2023 13:57
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı 19.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159778
BIST
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|DOBUR
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|INGRM
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|11.512.760
|% 10,00
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|FORTE
|17,73
|25.287.093
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|MACKO
|77,05
|31.980.687
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|KONKA
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|% 9,99
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|IHAAS
|125,10
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|VKFYO
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|OSMEN
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|KRGYO
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|% -7,11
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|THYAO
|176,70
|5.663.446.486
|% -2,21
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|AKBNK
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|ASTOR
|55,95
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|YKBNK
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|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
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|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
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|ISCTR
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|ODAS
|6,75
|879.501.367
|% 3,53
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|ZOREN
|2,92
|373.574.548
|% -0,68
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|17:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,5972
|23,6103
|% -0,02
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|Euro
|25,7617
|25,7695
|% -0,27
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|Sterlin
|30,1133
|30,2643
|% -0,22
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|Frank
|26,2331
|26,3912
|% -0,32
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|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
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|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
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|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
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