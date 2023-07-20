***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı 19.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.07.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.07.2023 tarihili 10875 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173688BIST