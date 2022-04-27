***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
27.04.2022 10:24
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022 / 19.04.2022 / 22.04.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasından sonra 19 Nisan 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş, 22.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğünce tescil edilmiş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Nisan 2022 tarih ve 10568 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 22/04/2022 27/04/2022 10568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024161
BIST
10:542.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,30
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.407
10:5414,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0152
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:5415,7315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0151
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:54905,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,19
|Açılış
|: 905,16
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|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:52
|UFUK
|25,96
|1.417.935
|% 10,00
|
|KAPLM
|70,95
|13.234.818
|% 9,32
|
|ACSEL
|47,00
|34.022.766
|% 9,00
|
|PKART
|16,92
|6.888.716
|% 8,74
|
|BAKAB
|22,40
|8.340.490
|% 5,96
|
|EUHOL
|2,61
|19.017.607
|% -7,77
|
|SAFKR
|7,38
|34.996.909
|% -5,75
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|YONGA
|21,22
|13.369
|% -3,81
|
|PAMEL
|109,30
|1.648.659
|% -3,79
|
|THYAO
|39,18
|950.880.730
|% 0,20
|
|ASELS
|25,36
|549.321.632
|% -0,94
|
|EREGL
|33,82
|505.974.481
|% 2,24
|
|KRDMD
|14,69
|458.258.475
|% 0,27
|
|HEKTS
|23,04
|435.470.446
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,63
|220.606.747
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|325.257.458
|% 0,20
|
|ODAS
|2,37
|130.664.614
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|70.173.332
|% -1,57
|
|DOHOL
|3,44
|125.274.548
|% 0,88
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8080
|14,8146
|% 0,11
|
|Euro
|15,7234
|15,7317
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,5517
|18,6448
|% 0,02
|
|Frank
|15,2890
|15,3811
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9365
|3,9562
|% 0,10
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-5,05
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,00
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