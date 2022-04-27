***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2022 / 21.03.2022 / 28.03.2022 / 19.04.2022 / 22.04.2022AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasından sonra 19 Nisan 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş, 22.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğünce tescil edilmiş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Nisan 2022 tarih ve 10568 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 22/04/2022 27/04/2022 10568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024161BIST