***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.07.2023 11:06
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2023
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı 19.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.07.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.07.2023 tarihili 10875 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
15 19/07/2023 20/07/2023 10875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173692
BIST
'
14:336.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 78,96
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3326,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1296
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3330,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2218
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:331.715,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,13
|Açılış
|: 1.715,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.922.456
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.875.747
|% -9,96
|
|RALYH
|77,90
|119.356.291
|% -9,47
|
|MAALT
|580,10
|65.758.757
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,40
|6.818.192.688
|% 1,25
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|ASELS
|73,55
|3.155.759.517
|% 2,72
|
|AKBNK
|25,26
|2.886.392.524
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|ODAS
|9,49
|1.738.076.436
|% 6,51
|
|YKBNK
|13,29
|2.013.852.827
|% 0,53
|
|IHYAY
|1,13
|137.356.959
|% -1,74
|
|AKBNK
|25,26
|2.886.392.524
|% 0,96
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8973
|26,9038
|% 0,44
|
|Euro
|30,1962
|30,2302
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,6151
|34,7887
|% 0,18
|
|Frank
|31,2279
|31,4160
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1563
|7,1922
|% 0,47
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,99
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.266
|11.402
|26,00
|
|Yarım
|5.633
|5.727
|13,00
|
|Çeyrek
|2.817
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,14
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,36
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45AVGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 989 adet işlem
-
14:44ALMAD
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 631, 148 adet işlem
-
14:42PENTA
Yüzde 5.45 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 964, 701 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 39 artarak (% 1.12 ) 7, 289
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, YKBNK