***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2023AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu veTicaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı 19.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.07.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.07.2023 tarihili 10875 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No15 19/07/2023 20/07/2023 10875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174115BIST