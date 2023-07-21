***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
21.07.2023 11:44
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2023
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "
Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve
Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı 19.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.07.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.07.2023 tarihili 10875 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
15 19/07/2023 20/07/2023 10875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174115
BIST
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13:336.711
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|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
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1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:31
|SDTTR
|180,40
|608.364.508
|% 10,00
|
|ONCSM
|126,60
|369.289.563
|% 9,61
|
|ASTOR
|97,95
|5.858.517.153
|% 9,20
|
|INGRM
|813,10
|65.888.097
|% 9,02
|
|KOPOL
|62,85
|338.705.341
|% 8,08
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|102.337.803
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.783.513
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|ASTOR
|97,80
|5.885.560.001
|% 9,03
|
|THYAO
|224,10
|3.496.889.750
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.711.300.906
|% 1,37
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|EUPWR
|181,60
|1.863.138.261
|% 7,39
|
|ZOREN
|3,92
|1.065.079.840
|% 5,66
|
|ODAS
|10,26
|1.562.163.978
|% 4,69
|
|SKBNK
|2,92
|434.773.560
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,41
|970.390.941
|% -1,18
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9319
|26,9384
|% 0,72
|
|Euro
|29,9661
|29,9741
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5254
|34,6985
|% 0,57
|
|Frank
|30,9625
|31,1491
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,69
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.127
|11.248
|-61,00
|
|Yarım
|5.564
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
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