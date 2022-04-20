***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.04.2022 09:59
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ORKA YAPI TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7500000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30 gün içerisinde
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
2024 yılsonu v
11:422.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,10
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:4214,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:4215,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0906
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9116
En Düşük
15,8030
11:42917,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,12
|Açılış
|: 917,39
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DAGHL
|21,00
|5.774.283
|% 8,86
|
|MANAS
|26,66
|35.719.183
|% 7,07
|
|SMART
|5,77
|8.614.733
|% 6,46
|
|OYYAT
|64,50
|27.479.647
|% 6,09
|
|NATEN
|66,80
|71.500.503
|% 5,95
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|KAPLM
|52,90
|3.908.410
|% -5,28
|
|DOBUR
|46,24
|2.909.986
|% -5,28
|
|PEGYO
|1,39
|25.821.213
|% -4,79
|
|ISGYO
|10,55
|46.764.870
|% -4,70
|
|THYAO
|38,94
|2.370.254.919
|% 0,46
|
|GARAN
|14,17
|838.153.390
|% -0,07
|
|PETKM
|10,47
|802.752.993
|% 1,85
|
|EREGL
|35,74
|709.312.211
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,30
|699.212.074
|% -0,61
|
|ODAS
|2,56
|451.733.039
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|621.024.826
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|300.593.834
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|226.967.784
|% 2,29
|
|PETKM
|10,47
|802.752.993
|% 1,85
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6641
|14,6703
|% 0,14
|
|Euro
|15,8940
|15,9030
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,0465
|19,1420
|% 0,32
|
|Frank
|15,3960
|15,4887
|% 0,49
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% 0,12
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|