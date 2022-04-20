***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıORKA YAPI TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul Geliştirme FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7500000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30 gün içerisindeEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2024 yılsonu v