***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.04.2022 09:58
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Göktürk Yapı 218 A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5700000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30 gün içerisinde
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
2024 yılsonu vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.700.000
Beher Payın Alış Fiyatı
3,6842 USD
Toplam Tutar
21.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
379
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
506
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Orhun KARTAL, Vehbi Ergin ÖZTÜRK, Ahmet Salahattin ŞAKARCAN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve ana ortağı olan şirketin sahipleri
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Bağımsız Değerleme ve Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18 Nisan 2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
466.224.091 TL (31.715.925 USD) (KUR 14,70 varsayılmıştır)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Ekspertiz değerinin %34 altında bedel karşılığında alınmıştır. (USD Kuru 14,70 alınmıştır.)
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 18 Nisan 2022 tarih ve 2022/23 sayılı toplantısında
Portföyünde İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi 131 Ada 4 Parsel (10.144,84 m2) ve 218 Ada 1 Parselde (20.131,50 m2) bulunan toplam 30.276,34 m2'lik arsa üzerinde yapılması planlanan "Erikli Evleri" projesinde %57'lik "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" bulunan ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 14 Nisan 2022 tarihli raporuna 613.452.751 TL değer biçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 851396 sicil numarasıyla kayıtlı Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %76'sına iştirak eden ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 18 Nisan 2022 tarihli raporuna 466.224.091 TL değer biçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 374556-5 sicil numarasıyla kayıtlı Göktürk 218 Yapı A.Ş.'nin bedelinin en geç 2024 yıl sonuna kadar ödenmek üzere 21.000.000 USD karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022217
BIST