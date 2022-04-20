***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGöktürk Yapı 218 A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul Geliştirme FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5700000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30 gün içerisindeEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2024 yılsonu vadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı5.700.000Beher Payın Alış Fiyatı3,6842 USDToplam Tutar21.000.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)379İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)506Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOrhun KARTAL, Vehbi Ergin ÖZTÜRK, Ahmet Salahattin ŞAKARCANKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirket'in yönetim kurulu üyeleri ve ana ortağı olan şirketin sahipleriVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBağımsız Değerleme ve PazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18 Nisan 2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıSGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar466.224.091 TL (31.715.925 USD) (KUR 14,70 varsayılmıştır)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiEkspertiz değerinin %34 altında bedel karşılığında alınmıştır. (USD Kuru 14,70 alınmıştır.)AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 18 Nisan 2022 tarih ve 2022/23 sayılı toplantısındaPortföyünde İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi 131 Ada 4 Parsel (10.144,84 m2) ve 218 Ada 1 Parselde (20.131,50 m2) bulunan toplam 30.276,34 m2'lik arsa üzerinde yapılması planlanan "Erikli Evleri" projesinde %57'lik "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" bulunan ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 14 Nisan 2022 tarihli raporuna 613.452.751 TL değer biçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 851396 sicil numarasıyla kayıtlı Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %76'sına iştirak eden ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 18 Nisan 2022 tarihli raporuna 466.224.091 TL değer biçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 374556-5 sicil numarasıyla kayıtlı Göktürk 218 Yapı A.Ş.'nin bedelinin en geç 2024 yıl sonuna kadar ödenmek üzere 21.000.000 USD karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022217BIST