***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıORKA YAPI TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul Geliştirme FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7500000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30 gün içerisindeEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2024 yılsonu vadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı1800000Beher Payın Alış Fiyatı6,11Toplam Tutar11.000.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)24Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)131İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)265Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHüseyin KaçmazKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBağımsız Değerleme ve PazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14 Nisan 2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıSGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar147.228.660 TL (10.015.555 USD) (KUR 14,70 varsayılmıştır)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiEkspertiz değerinin %10 üzerinde bedel karşılığında alınmıştır. (USD Kuru 14,70 alınmıştır.)AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 18 Nisan 2022 tarih ve 2022/23 sayılı toplantısındaPortföyünde İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi 131 Ada 4 Parsel (10.144,84 m2) ve 218 Ada 1 Parselde (20.131,50 m2) bulunan toplam 30.276,34 m2'lik arsa üzerinde yapılması planlanan "Erikli Evleri" projesinde %57'lik "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" bulunan ve SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 14 Nisan 2022 tarihli raporuna 613.452.751 TL değer biçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 851396 sicil numarasıyla kayıtlı Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %24'üne tekabül eden 1.800.000 adet hissenin bedelinin en geç 2024 yıl sonuna kadar ödenmek 11.000.000 USD karşlığında satın alınmasına karar verilmiştir.Bu işlem sonunda Orka Yapı Taahüt ve Ticaret A.Ş.'nin %76'sına sahip Göktürk 218 paylarının %100'ü alınarak ve kalan %24'lük paylarının ise Hüseyin Kaçmazdan alınarak Orka Yapı Taahüt ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesin tamamına sahip olunmuştur.Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022218BIST