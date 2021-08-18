***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Transferler3.509.310 -3.509.310 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.107 -727.109 -663.002 -663.002Dönem Karı (Zararı)-727.109 -727.109 -727.109Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.107 64.107 64.107Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -267.932 5.228.249 -66.693.355 -727.109 78.424.376 78.424.376Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Transferler1.227.900 -1.227.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.596 1.323.176 1.251.580 1.251.580Dönem Karı (Zararı)1.323.176 1.323.176 1.323.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.596 -71.596 -71.596Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -365.109 5.228.249 -65.465.455 1.323.176 81.605.384 81.605.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.091 -3.822.418Dönem Karı (Zararı)1.323.176 -727.109Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-673.079 -627.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 27.118 34.323Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-102.845 621.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-427.796 65.007Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.298 27.260Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler322.653 529.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-604.235 -447.190Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -604.235 -447.190Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.378 -730.438Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -11.378 -136.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -593.614Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 18.261 -106.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.408.894 -982.283Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 409.431 -423.824Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.729.996 47.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler327.811 -198.563Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.876.886 -142.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -404.911 -243.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.327 -20.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.058.991 -2.337.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-673.811 -122.115Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.516 3.275.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 11.932 136.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -17.448Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI601.502 508.436Alınan Faiz601.502 508.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)618.077 -38.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)618.077 -38.544DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.236.782 8.142.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.854.859 8.103.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.865.189 8.244.381Finansal Yatırımlar5 13.502.945 13.912.376Ticari Alacaklar2.133.049 380.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.133.049 380.457Diğer Alacaklar1.538.754 1.184.691İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-17 634.299 285.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 904.455 899.665Stoklar0 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler387.178 496.257Diğer Dönen Varlıklar9 65.936 638.522ARA TOPLAM26.493.051 27.813.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.493.051 27.813.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar464.292 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 464.292 507.446Diğer Alacaklar21.660 21.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.660 21.869Stoklar8 1.504.794 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 56.811.924 56.811.924Maddi Duran Varlıklar11 1.242.611 1.252.417Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.471 3.889TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.254.093 60.227.983TOPLAM VARLIKLAR86.747.144 88.041.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar217.838 622.749İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-17 59.477 556.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 158.361 65.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 103.831 141.660Diğer Borçlar111.318 143.816İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 111.318 143.816Kısa Vadeli Karşılıklar1.292.505 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.292.505 2.568.802ARA TOPLAM1.725.492 3.477.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.725.492 3.477.027UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.416.268 4.210.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 61.793 1.091.805Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.354.475 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.416.268 4.210.419TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.141.760 7.687.446ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.605.384 80.353.804Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-365.109 -293.513Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-365.109 -293.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-365.109 -293.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-65.465.455 -66.693.355Net Dönem Karı veya Zararı1.323.176 1.227.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.605.384 80.353.804TOPLAM KAYNAKLAR86.747.144 88.041.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.898.118 1.244.165 711.983 405.725Satışların Maliyeti19 -2.985.963 -130.668 -15.060 -119.289TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.912.155 1.113.497 696.923 286.436BRÜT KAR (ZARAR)1.912.155 1.113.497 696.923 286.436Genel Yönetim Giderleri-1.145.029 -2.196.188 22.313 -1.086.115Pazarlama Giderleri-527.599 -562.058 -276.426 -239.628Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 76.588 715.987 3.322 644.262Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.205.279 -1.326.843 -1.408.879 -601.392ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.889.164 -2.255.605 -962.747 -996.437Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.236.061 1.034.478 78.852 278.134FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-653.103 -1.221.127 -883.895 -718.303Finansman Gelirleri21 2.342.525 526.450 1.257.345 294.841Finansman Giderleri21 -366.246 -32.432 -347.308 -32.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.323.176 -727.109 26.142 -455.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.323.176 -727.109 26.142 -455.894DÖNEM KARI (ZARARI)1.323.176 -727.109 26.142 -455.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.323.176 -727.109 26.142 -455.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar(Zarar) 22 0,03310000 -0,01820000 0,00070000 0,01140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71.596 64.107 -185.001 -52.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -71.596 64.107 -185.001 -52.500Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.596 64.107 -185.001 -52.500TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.251.580 -663.002 -158.859 -508.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.251.580 -663.002 -158.859 -508.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959066BIST