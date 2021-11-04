***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Transferler3.509.310 -3.509.310Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.615 -687.234 -594.619 -594.619Dönem Karı (Zararı)-687.234 -687.234 -687.234Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)92.615 92.615 92.615Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -239.424 5.228.249 -66.693.355 -687.234 78.492.759 78.492.759Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -239.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Transferler1.227.900 -1.227.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-106.776 5.188.689 5.081.913 5.081.913Dönem Karı (Zararı)5.188.689 5.188.689 5.188.689Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-106.776 -106.776 -106.776Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -400.289 5.228.249 -65.465.455 5.188.689 85.435.717 85.435.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.728.939 -4.022.372Dönem Karı (Zararı)5.188.689 -687.234Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.432.394 -308.213Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 129.827 51.010Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-131.339 902.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-454.216 50.401Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 224 77.160Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler322.653 775.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.020.467 -480.244Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.020.467 -480.244Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.321.740 -730.438Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.321.740 -136.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -593.614Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -88.675 -51.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.009.544 -1.468.711Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 4.215.802 -1.128.898Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-854.180 176.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler182.574 -140.378Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.876.887 -181.643Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -382.937 -113.838Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.602 -80.299Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.765.839 -2.464.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-673.811 -195.125Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.833.781 3.275.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 5.509.027 136.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -42.808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI996.712 542.196Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.000Alınan Faiz1.091.712 542.196YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)891.870 -204.738NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)891.870 -204.738DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.236.782 8.142.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.128.652 7.937.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.129.650 8.244.381Finansal Yatırımlar5 9.696.574 13.912.376Ticari Alacaklar7 1.476.722 380.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.476.722 380.457Diğer Alacaklar866.885 1.184.691İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,17 285.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 866.885 899.665Stoklar8 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler473.970 496.257İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler473.970 496.257Diğer Dönen Varlıklar9 796.249 638.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 796.249 638.522ARA TOPLAM22.440.050 27.813.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.440.050 27.813.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar353.812 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 353.812 507.446Diğer Alacaklar21.659 21.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.659 21.869Stoklar8 1.504.794 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 66.111.924 56.811.924Maddi Duran Varlıklar11 2.411.140 1.252.417Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.550 3.889TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.611.220 60.227.983TOPLAM VARLIKLAR93.051.270 88.041.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 548.080İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar548.080Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 548.080Ticari Borçlar239.808 622.749İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,17 17.501 556.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 222.307 65.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 160.018 141.660Diğer Borçlar96.860 143.816İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 96.860 143.816Kısa Vadeli Karşılıklar2.493.984 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.493.984 2.568.802ARA TOPLAM3.538.750 3.477.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.538.750 3.477.027UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.853.254İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.853.254Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.853.254Uzun Vadeli Karşılıklar2.223.549 4.210.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 70.554 1.091.805Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.152.995 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.076.803 4.210.419TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.615.553 7.687.446ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.435.717 80.353.804Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-400.289 -293.513Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-400.289 -293.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-400.289 -293.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-65.465.455 -66.693.355Net Dönem Karı veya Zararı5.188.689 1.227.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.435.717 80.353.804TOPLAM KAYNAKLAR93.051.270 88.041.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.791.991 1.962.692 893.873 718.527Satışların Maliyeti19 -3.087.124 -183.596 -101.161 -52.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.704.867 1.779.096 792.712 665.599BRÜT KAR (ZARAR)2.704.867 1.779.096 792.712 665.599Genel Yönetim Giderleri-2.679.005 -3.120.858 -1.533.976 -924.670Pazarlama Giderleri-731.368 -823.893 -203.769 -261.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.487.432 674.586 4.410.844 -41.401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.571.544 -1.989.784 -366.265 -662.941ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.210.382 -3.480.853 3.099.546 -1.225.248Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.445.303 1.300.319 209.242 265.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.655.685 -2.180.534 3.308.788 -959.407Finansman Gelirleri21 3.296.826 1.525.732 954.301 999.282Finansman Giderleri21 -763.822 -32.432 -397.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875DÖNEM KARI (ZARARI)5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.188.689 -687.234 3.865.513 39.875Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar(Zarar) 22 0,12970000 0,01720000 0,09660000 0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-106.776 92.615 -35.180 28.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -106.776 92.615 -35.180 28.508Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-106.776 92.615 -35.180 28.508TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.081.913 -594.619 3.830.333 68.383Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.081.913 -594.619 3.830.333 68.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974939BIST