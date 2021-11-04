***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.844 -386.111 -269.267 653.416 384.149Dönem Karı (Zararı)-386.111 -386.111 630.136 244.025Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)116.844 116.844 23.280 140.124Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -796.930 5.228.249 -54.971.989 -386.111 80.522.394 1.429.745 81.952.139Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Transferler1.540.396 -1.540.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-261.857 5.468.117 5.206.260 728.895 5.935.155Dönem Karı (Zararı)5.468.117 5.468.117 877.894 6.346.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-261.857 -261.857 -148.999 -410.856Kar Payları-609.425 -609.425Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -1.148.417 5.228.249 -53.431.593 5.468.117 87.565.531 1.525.997 89.091.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.864.579 -2.150.607Dönem Karı (Zararı)6.346.011 244.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.465.974 595.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 182.661 96.013Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler147.661 1.309.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-175.216 380.519Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 224 154.162Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler322.653 775.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.020.591 -480.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.020.591 -480.244Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 634.710 452.017Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.321.740 -730.774Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.321.740 -137.160Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -593.614Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -88.675 -51.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.752.812 -885.913Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 4.215.802 -1.128.898Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.692.583 249.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.692.583 249.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-655.889 -76.744İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-655.889 -76.744Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.872.619 -181.643Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler572.940 -438.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)572.940 -438.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-164.252 54.491İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-164.252 54.491Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)604.175 635.825Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.632.849 -46.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-933.773 -259.075Vergi İadeleri (Ödemeleri)-471.408 -482.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.875.418 3.204.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 5.509.027 137.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -84.445 -71.521Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI387.411 450.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-95.000Ödenen Temettüler-609.425 -91.283Alınan Faiz1.091.836 542.196YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.376.572 1.505.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.376.572 1.505.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.572.694 10.610.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.949.266 12.115.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.950.264 13.580.293Finansal Yatırımlar5 9.696.574 13.912.376Ticari Alacaklar7,20 5.763.376 3.828.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 1.152 56.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.762.224 3.772.285Diğer Alacaklar8 747.768 166.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 747.768 166.160Stoklar9 4.267 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler613.390 610.103İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler613.390 610.103Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 656.893 804.233Diğer Dönen Varlıklar13 796.250 638.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 796.250 638.522ARA TOPLAM33.228.782 36.496.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.228.782 36.496.979DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 353.812 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 353.812 507.446Diğer Alacaklar8 274.086 360.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 274.086 360.820Stoklar9 1.504.794 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 66.111.924 56.811.924Maddi Duran Varlıklar11 2.567.224 1.414.466Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.695 15.265Ertelenmiş Vergi Varlığı17 433.638 368.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR71.254.173 60.903.261TOPLAM VARLIKLAR104.482.955 97.400.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar548.080İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar548.080Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 548.080Ticari Borçlar3.982.893 3.409.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 4.232 577.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.978.661 2.832.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.181.928 1.094.671Diğer Borçlar243.115 489.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,20 273.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar243.115 215.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)954.870 350.695Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.493.984 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.493.984 2.568.802ARA TOPLAM9.404.870 7.913.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.404.870 7.913.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.853.254İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.853.254Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.853.254Diğer Borçlar8 369.893 369.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.893 369.361Uzun Vadeli Karşılıklar3.763.410 5.351.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.610.415 2.232.528Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.152.995 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.986.557 5.720.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.391.427 13.634.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.565.531 82.359.271Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.148.417 -886.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.148.417 -886.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.148.417 -886.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-53.431.593 -54.971.989Net Dönem Karı veya Zararı5.468.117 1.540.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.525.997 1.406.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.091.528 83.765.798TOPLAM KAYNAKLAR104.482.955 97.400.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat43.957.635 37.203.659 14.831.901 12.303.375Satışların Maliyeti-34.841.196 -28.996.098 -12.092.988 -9.250.687TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.116.439 8.207.561 2.738.913 3.052.688BRÜT KAR (ZARAR)9.116.439 8.207.561 2.738.913 3.052.688Genel Yönetim Giderleri-7.514.458 -7.775.395 -3.206.835 -2.424.435Pazarlama Giderleri-564.260 -823.893 -151.578 -354.394Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.509.709 688.035 4.412.661 -35.678Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.538.920 -2.215.435 -366.265 -739.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.008.510 -1.919.127 3.426.896 -501.762Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.449.728 1.123.153 424.350 346.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.458.238 -795.974 3.851.246 -155.219Finansman Gelirleri19 3.297.163 1.526.544 954.300 1.000.094Finansman Giderleri19 -774.680 -34.528 -397.576 -1.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.980.721 696.042 4.407.970 843.424Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-634.710 -452.017 -238.330 -219.822Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -624.085 -505.564 -259.679 -214.893Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -10.625 53.547 21.349 -4.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.346.011 244.025 4.169.640 623.602DÖNEM KARI (ZARARI)6.346.011 244.025 4.169.640 623.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar877.894 630.136 393.313 286.026Ana Ortaklık Payları5.468.117 -386.111 3.776.327 337.576Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar(Zarar) 0,13670000 0,10800000 0,00970000 0,00840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-410.856 140.125 810.842 99.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-486.876 152.002 1.022.347 117.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler76.020 -11.877 -211.505 -17.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri76.020 -11.877 -211.505 -17.768Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-410.856 140.125 810.842 99.584TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.935.155 384.150 4.980.482 723.186Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar728.895 653.416 807.863 320.853Ana Ortaklık Payları5.206.260 -269.266 4.172.619