***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.214 1.540.396 1.567.610 630.198 2.197.808Dönem Karı (Zararı)1.540.396 1.540.396 641.065 2.181.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.214 27.214 -10.867 16.347Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Transferler1.540.396 -1.540.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-359.349 24.101.349 23.742.000 865.650 24.607.650Dönem Karı (Zararı)24.101.349 24.101.349 1.060.728 25.162.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-359.349 -359.349 -195.078 -554.427Kar Payları-609.425 -609.425Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -1.245.909 5.228.249 -53.431.593 24.101.349 106.101.271 1.662.752 107.764.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.397.942 -1.049.068Dönem Karı (Zararı)25.162.077 2.181.461Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.128.993 -2.069.223Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 392.289 129.323Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler987.881 2.024.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler151.563 476.168Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler545.799Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler836.318 1.002.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -952.819 -843.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.378.903 -3.048.924Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,25 -13.378.903 -3.048.924Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 782.114 432.697Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.845.354 -730.774Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.321.740 -137.160Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.523.614 -593.614Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25 -114.201 -32.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler821.454 2.515.405Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.063.350 1.113.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -135.282 1.337.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.184.499 651.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.876.268 -218.787Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.450.639 -413.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.203 -31.209Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-23.119 76.593Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.854.538 2.627.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-956.719 -263.645Vergi İadeleri (Ödemeleri)-588.678 -686.889Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.911.199 -2.726.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI288.936 3.202.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 5.509.027 137.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -2.058.705 -73.621Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.138.614 3.138.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI284.805 808.814Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-237.500Ödenen Temettüler-609.425 -91.283Alınan Faiz1.131.730 900.097YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.971.683 2.962.569NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.971.683 2.962.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.572.694 10.610.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.544.377 13.572.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.545.438 13.580.293Finansal Yatırımlar5 15.975.726 13.912.376Ticari Alacaklar4.288.475 3.828.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,30 2.526 56.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.285.949 3.772.285Diğer Alacaklar730.175 166.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 730.175 166.160Stoklar9 619 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler16 1.082.229 610.103Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 579.328 804.233Diğer Dönen Varlıklar14 873.615 638.522ARA TOPLAM41.075.605 36.496.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.075.605 36.496.979DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar297.163 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 297.163 507.446Diğer Alacaklar274.085 360.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 274.085 360.820Stoklar9 1.504.793 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 74.875.827 56.811.924Maddi Duran Varlıklar12 1.953.541 1.414.466Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.345.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 164.782 15.265Ertelenmiş Vergi Varlığı21 499.242 368.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.915.416 60.903.261TOPLAM VARLIKLAR122.991.021 97.400.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar225.207İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar225.207Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 225.207Ticari Borçlar4.860.592 3.409.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,30 594 577.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.859.998 2.832.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.237.616 1.094.671Diğer Borçlar332.163 489.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,30 273.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 332.163 215.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 327.576 350.695Kısa Vadeli Karşılıklar2.495.535 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.495.535 2.568.802ARA TOPLAM9.478.689 7.913.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.478.689 7.913.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.265.112İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.265.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.265.112Diğer Borçlar284.868 369.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 284.868 369.361Uzun Vadeli Karşılıklar3.198.329 5.351.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.081.329 2.232.528Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar20 1.117.000 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.748.309 5.720.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.226.998 13.634.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.101.271 82.359.271Ödenmiş Sermaye22 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.245.909 -886.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.245.909 -886.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.245.909 -886.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-53.431.593 -54.971.989Net Dönem Karı veya Zararı24.101.349 1.540.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 1.662.752 1.406.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.764.023 83.765.798TOPLAM KAYNAKLAR122.991.021 97.400.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 61.043.046 49.780.650Satışların Maliyeti23 -48.493.300 -39.283.261TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.549.746 10.497.389BRÜT KAR (ZARAR)12.549.746 10.497.389Genel Yönetim Giderleri24 -11.312.713 -10.565.847Pazarlama Giderleri24 -729.769 -860.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 19.782.739 3.741.250Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.549.737 -3.076.063ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.740.266 -263.562Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 2.319.821 1.491.779FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.060.087 1.228.217Finansman Gelirleri27 8.606.847 2.400.025Finansman Giderleri27 -1.722.743 -1.014.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.944.191 2.614.158Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-782.114 -432.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -813.583 -580.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 31.469 147.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.162.077 2.181.461DÖNEM KARI (ZARARI)25.162.077 2.181.461Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.060.728 641.065Ana Ortaklık Payları24.101.349 1.540.396Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar(Zarar) 28 0,60250000 0,03850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-554.427 16.347Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -653.957 10.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99.530 5.545Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri99.530 5.545Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-554.427 16.347TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.607.650 2.197.808Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar865.650 630.198Ana Ortaklık Payları23.742.000 1.567.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002592BIST