***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Transferler3.509.310 -3.509.310Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.526 1.227.900 1.266.426 1.266.426Dönem Karı (Zararı)1.227.900 1.227.900 1.227.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.526 38.526 38.526Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Transferler1.227.900 -1.227.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-156.309 23.631.623 23.475.314 23.475.314Dönem Karı (Zararı)23.631.623 23.631.623 23.631.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-156.309 -156.309 -156.309Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -449.822 5.228.249 -65.465.455 23.631.623 103.829.118 103.829.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI908.759 -4.081.041Dönem Karı (Zararı)23.631.623 1.227.900Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.589.411 -3.321.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 319.897 67.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler381.844 1.265.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -454.698 158.332Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 224 104.972Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler836.318 1.002.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 -952.694 -843.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.378.903 -3.048.924Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,23 -13.378.903 -3.048.924Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.845.354 -730.438Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -4.321.740 -136.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -1.523.614 -593.614Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -114.201 -32.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler451.556 934.306Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.063.350 1.113.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 178.618 227.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.817 -147.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.876.887 -218.787Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -481.880 -5.081Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.098 -34.801Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.493.768 -1.159.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -673.811 -195.125Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.911.198 -2.726.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI668.780 3.275.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.509.027 136.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.678.861Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 6.138.614 3.138.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -9.300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI894.105 900.098Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -237.500Alınan Faiz1.131.605 900.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.471.644 94.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.471.644 94.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.236.782 8.142.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.708.426 8.236.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.709.487 8.244.381Finansal Yatırımlar5 15.975.726 13.912.376Ticari Alacaklar526.099 380.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 526.099 380.457Diğer Alacaklar1.089.193 1.184.691İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 285.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.089.193 899.665Stoklar8 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler17 416.687 496.257Diğer Dönen Varlıklar9 873.616 638.522ARA TOPLAM29.590.808 27.813.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.590.808 27.813.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar297.163 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 297.163 507.446Diğer Alacaklar21.660 21.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.660