***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 20:46
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.526 1.227.900 1.266.426 1.266.426
Dönem Karı (Zararı)
1.227.900 1.227.900 1.227.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.526 38.526 38.526
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804
Transferler
1.227.900 -1.227.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.309 23.631.623 23.475.314 23.475.314
Dönem Karı (Zararı)
23.631.623 23.631.623 23.631.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.309 -156.309 -156.309
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -449.822 5.228.249 -65.465.455 23.631.623 103.829.118 103.829.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
908.759 -4.081.041
Dönem Karı (Zararı)
23.631.623 1.227.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.589.411 -3.321.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 319.897 67.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
381.844 1.265.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -454.698 158.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 224 104.972
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
836.318 1.002.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -952.694 -843.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.378.903 -3.048.924
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,23 -13.378.903 -3.048.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.845.354 -730.438
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.321.740 -136.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.523.614 -593.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -114.201 -32.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
451.556 934.306
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.063.350 1.113.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 178.618 227.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.817 -147.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.876.887 -218.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -481.880 -5.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.098 -34.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.493.768 -1.159.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -673.811 -195.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.911.198 -2.726.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
668.780 3.275.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.509.027 136.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.678.861
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 6.138.614 3.138.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
894.105 900.098
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -237.500
Alınan Faiz
1.131.605 900.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.471.644 94.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.471.644 94.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.236.782 8.142.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.708.426 8.236.782
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.709.487 8.244.381
Finansal Yatırımlar
5 15.975.726 13.912.376
Ticari Alacaklar
526.099 380.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 526.099 380.457
Diğer Alacaklar
1.089.193 1.184.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 285.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.089.193 899.665
Stoklar
8 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
17 416.687 496.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 873.616 638.522
ARA TOPLAM
29.590.808 27.813.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.590.808 27.813.267
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
297.163 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 297.163 507.446
Diğer Alacaklar
21.660 21.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.660