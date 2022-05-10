***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Transferler1.227.900 -1.227.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.405 1.297.034 1.410.439 1.410.439Dönem Karı (Zararı)1.297.034 1.297.034 1.297.034Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)113.405 113.405 113.405Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -180.108 5.228.249 -65.465.455 1.297.034 81.764.243 81.764.243Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -449.822 5.228.249 -65.465.455 23.631.623 103.829.118 103.829.118Transferler23.631.623 -23.631.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.499 613.832 593.333 593.333Dönem Karı (Zararı)613.832 613.832 613.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.499 -20.499 -20.499Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -470.321 5.228.249 -41.833.832 613.832 104.422.451 104.422.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI280.896 94.129Dönem Karı (Zararı)613.832 1.297.034Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler101.965 241.966Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler221.341 15.741Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler136.976 166.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.611 29.773Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.298Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 133.365 133.991Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-256.352 -76.176Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -256.352 -76.176Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 136.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-434.901 -1.341.448Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)388.904 -1.722.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-237.585 -2.401.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-237.585 -2.401.797Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-643.177 301.578İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-760.488İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)117.311 301.578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 2.944.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.466 -459.984İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.850İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.316 -459.984Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.491 -2.651İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.491 -2.651Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları280.896 197.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -103.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.527 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.527 0Alınan TemettülerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI205.172 78.017Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-142.500 0Alınan Faiz347.672 78.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.541 172.146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.541 172.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.708.426 8.236.782DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.021.967 8.408.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.032.921 10.709.487Finansal Yatırımlar5 15.586.822 15.975.726Ticari Alacaklar7 822.392 526.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 822.392 526.099Diğer Alacaklar1.760.374 1.089.193İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar999.886İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar760.488 1.089.193Peşin Ödenmiş Giderler403.665 416.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler403.665 416.687Diğer Dönen Varlıklar858.634 873.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar858.634 873.616ARA TOPLAM30.464.808 29.590.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.464.808 29.590.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar7 238.455 297.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 238.455 297.163Diğer Alacaklar21.660 21.660İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.660 21.660Stoklar8 1.504.793 1.504.793Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 74.875.827 74.875.827Maddi Duran Varlıklar11 1.645.500 1.635.322Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.220.305 2.345.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 68.810 2.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.780.691 80.888.213TOPLAM VARLIKLAR111.245.499 110.479.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 519.748 225.207İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 519.748 225.207Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 519.748 225.207Ticari Borçlar186.335 140.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 11.644 20.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 174.691 120.375Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar202.950 186.251Diğer Borçlar95.115 100.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar95.115 100.323Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.587.663 2.495.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.587.663 2.495.535ARA TOPLAM3.591.811 3.148.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.591.811 3.148.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.929.284 2.265.112İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.929.284 2.265.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.929.284 2.265.112Uzun Vadeli Karşılıklar1.301.953 1.236.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar143.715 119.605Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.158.238 1.117.001TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.231.237 3.501.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.823.048 6.649.903ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar104.422.451 103.829.118Ödenmiş Sermaye15 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-470.321 -449.822Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-470.321 -449.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -470.321 -449.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-41.833.832 -65.465.455Net Dönem Karı veya Zararı613.832 23.631.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR104.422.451 103.829.118TOPLAM KAYNAKLAR111.245.499 110.479.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.154.106 4.186.135Satışların Maliyeti16 -21.950 -2.970.903TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.132.156 1.215.232BRÜT KAR (ZARAR)1.132.156 1.215.232Genel Yönetim Giderleri-2.518.077 -1.167.342Pazarlama Giderleri-22.354 -251.173Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler115.672 73.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-493.433 -796.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.786.036 -926.417Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler811.341 1.157.209FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-974.695 230.792Finansman Gelirleri17 1.700.271 1.085.180Finansman Giderleri17 -111.744 -18.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)613.832 1.297.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)613.832 1.297.034DÖNEM KARI (ZARARI)613.832 1.297.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları613.832 1.297.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 0,01500000 0,03240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.499 113.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.499 113.405Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.499 113.405TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)593.333 1.410.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları593.333 1.410.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028700BIST