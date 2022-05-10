***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:47
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804
Transferler
1.227.900 -1.227.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.405 1.297.034 1.410.439 1.410.439
Dönem Karı (Zararı)
1.297.034 1.297.034 1.297.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
113.405 113.405 113.405
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -180.108 5.228.249 -65.465.455 1.297.034 81.764.243 81.764.243
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -449.822 5.228.249 -65.465.455 23.631.623 103.829.118 103.829.118
Transferler
23.631.623 -23.631.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.499 613.832 593.333 593.333
Dönem Karı (Zararı)
613.832 613.832 613.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.499 -20.499 -20.499
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -470.321 5.228.249 -41.833.832 613.832 104.422.451 104.422.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
280.896 94.129
Dönem Karı (Zararı)
613.832 1.297.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.965 241.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
221.341 15.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.976 166.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.611 29.773
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.298
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 133.365 133.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-256.352 -76.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -256.352 -76.176
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 136.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-434.901 -1.341.448
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
388.904 -1.722.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.585 -2.401.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-237.585 -2.401.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-643.177 301.578
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-760.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.311 301.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.944.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.466 -459.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.316 -459.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.491 -2.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.491 -2.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
280.896 197.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -103.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.527 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.527 0
Alınan Temettüler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.172 78.017
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.500 0
Alınan Faiz
347.672 78.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.541 172.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.541 172.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.708.426 8.236.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.021.967 8.408.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.032.921 10.709.487
Finansal Yatırımlar
5 15.586.822 15.975.726
Ticari Alacaklar
7 822.392 526.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 822.392 526.099
Diğer Alacaklar
1.760.374 1.089.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
999.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
760.488 1.089.193
Peşin Ödenmiş Giderler
403.665 416.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
403.665 416.687
Diğer Dönen Varlıklar
858.634 873.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
858.634 873.616
ARA TOPLAM
30.464.808 29.590.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.464.808 29.590.808
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
7 238.455 297.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 238.455 297.163
Diğer Alacaklar
21.660 21.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.660 21.660
Stoklar
8 1.504.793 1.504.793
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 74.875.827 74.875.827
Maddi Duran Varlıklar
11 1.645.500 1.635.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.220.305 2.345.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 68.810 2.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.780.691 80.888.213
TOPLAM VARLIKLAR
111.245.499 110.479.021
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 519.748 225.207
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 519.748 225.207
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 519.748 225.207
Ticari Borçlar
186.335 140.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 11.644 20.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.691 120.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
202.950 186.251
Diğer Borçlar
95.115 100.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95.115 100.323
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.587.663 2.495.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.587.663 2.495.535
ARA TOPLAM
3.591.811 3.148.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.591.811 3.148.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.929.284 2.265.112
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.929.284 2.265.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.929.284 2.265.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.301.953 1.236.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
143.715 119.605
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.158.238 1.117.001
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.231.237 3.501.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.823.048 6.649.903
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.422.451 103.829.118
Ödenmiş Sermaye
15 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-470.321 -449.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-470.321 -449.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -470.321 -449.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-41.833.832 -65.465.455
Net Dönem Karı veya Zararı
613.832 23.631.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.422.451 103.829.118
TOPLAM KAYNAKLAR
111.245.499 110.479.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.154.106 4.186.135
Satışların Maliyeti
16 -21.950 -2.970.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.132.156 1.215.232
BRÜT KAR (ZARAR)
1.132.156 1.215.232
Genel Yönetim Giderleri
-2.518.077 -1.167.342
Pazarlama Giderleri
-22.354 -251.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
115.672 73.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-493.433 -796.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.786.036 -926.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
811.341 1.157.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-974.695 230.792
Finansman Gelirleri
17 1.700.271 1.085.180
Finansman Giderleri
17 -111.744 -18.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
613.832 1.297.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
613.832 1.297.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
613.832 1.297.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
613.832 1.297.034
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına kazanç 0,01500000 0,03240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.499 113.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.499 113.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.499 113.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
593.333 1.410.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
593.333 1.410.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028700
BIST