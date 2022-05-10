***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Transferler1.540.396 -1.540.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)136.799 1.147.015 1.283.814 8.758 1.292.572Dönem Karı (Zararı)1.147.015 1.147.015 -13.718 1.133.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)136.799 136.799 22.476 159.275Kar Payları-609.425 -609.425Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -749.761 5.228.249 -53.431.593 1.147.015 83.643.085 805.860 84.448.945Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -1.245.909 5.228.249 -53.431.593 24.101.349 106.101.271 1.662.752 107.764.023Transferler24.101.349 -24.101.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)307.543 313.343 461.684 775.027Dönem Karı (Zararı)307.543 307.543 436.417 743.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.800 5.800 25.267 31.067Kar Payları-730.665 -730.665Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 1.240.109 5.228.249 -29.330.244 307.543 106.414.614 1.393.771 107.808.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.195.429 -223.404Dönem Karı (Zararı)743.960 1.133.297Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler211.903 674.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 262.692 32.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 318.244 439.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler146.283 303.142Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.298Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler171.961 133.991Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5 -345.119 -76.301Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-345.119 -76.301Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -23.914 143.377Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 136.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.245.736 -1.659.093Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 388.904 -1.722.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.299.266 -3.314.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.266.619 72.468Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.983 2.944.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.539.053 -150.968Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 394.175 -24.750Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 537.047Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.289.873 149.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -276.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 94.444 -96.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-177.278 -2.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -177.278 -2.084FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI293.939 -195.707Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-142.500 0Ödenen Temettüler19 0 -273.849Alınan Faiz436.439 78.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -1.078.768 -421.195NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.078.768 -421.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.544.377 13.572.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.465.609 13.151.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.476.563 17.545.438Finansal Yatırımlar5 15.586.822 15.975.726Ticari Alacaklar7.646.449 4.288.475İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 60.786 2.526İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.585.663 4.285.949Diğer Alacaklar2.456.956 730.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.456.956 730.175Stoklar9 2.602 619Peşin Ödenmiş Giderler597.479 1.082.229Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 790.174 579.328Diğer Dönen Varlıklar858.634 873.615İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar858.634 873. 44.415.679 41.075.605DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 238.455 297.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 238.455 297.163Diğer Alacaklar8 298.674 274.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 298.674 274.085Stoklar9 1.504.794 1.504.794Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 74.875.827 74.875.827Maddi Duran Varlıklar12 1.884.613 1.953.541Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.220.305 2.345.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 273.975 164.782Ertelenmiş Vergi Varlığı16 523.153 499.241TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.819.796 81.915.416TOPLAM VARLIKLAR126.235.475 122.991.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 520.020 225.207İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 519.748 225.207Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 519.748 225.207İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar272Kiralama İşlemlerinden Borçlar272Ticari Borçlar6.399.645 4.860.592İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 17.200 594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.382.445 4.859.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.524.267 1.237.616Diğer Borçlar8 827.636 332.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 730.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 96.971 332.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)671.299 327.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)671.299 327.576Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 305.290Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.626.259 2.495.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.626.259 2.495.535ARA TOPLAM12.874.416 9.478.689TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.874.416 9.478.689UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.929.284 2.265.112İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.929.284 2.265.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.929.284 2.265.112Diğer Borçlar8 281.499 284.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 281.499 284.868Uzun Vadeli Karşılıklar3.341.891 3.198.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.183.654 2.081.329Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.158.237 1.117.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.552.674 5.748.309TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.427.090 15.226.998ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.414.614 106.101.271Ödenmiş Sermaye17 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.240.109 -1.245.909Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.240.109 -1.245.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.240.109 -1.245.909Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-29.330.244 -53.431.593Net Dönem Karı veya Zararı307.543 24.101.349Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.393.771 1.662.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.808.385 107.764.023TOPLAM KAYNAKLAR126.235.475 122.991.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 24.058.630 16.315.983Satışların Maliyeti18 -19.617.086 -13.005.896TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.441.544 3.310.087BRÜT KAR (ZARAR)4.441.544 3.310.087Genel Yönetim Giderleri-5.018.959 -2.921.498Pazarlama Giderleri-22.354 -189.306Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler182.416 88.357Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-493.433 -796.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-910.786 -508.760Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler270.722 719.133FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-640.064 210.373Finansman Gelirleri1.790.261 1.085.518Finansman Giderleri-137.752 -19.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.012.445 1.276.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-268.485 -143.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri-305.290 -148.229Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36.805 4.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)743.960 1.133.297DÖNEM KARI (ZARARI)743.960 1.133.297Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar436.417 -13.718Ana Ortaklık Payları307.543 1.147.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 0,01860000 0,02870000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31.067 159.275Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.958 170.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.891 -11.468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.891 -11.468Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.067 159.275TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)775.027 1.292.572Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar461.684 8.759Ana Ortaklık Payları313.343 1.283.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028706BIST