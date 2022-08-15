***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 0 80.353.804Transferler1.227.900 -1.227.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.596 1.323.176 1.251.580 1.251.580Dönem Karı (Zararı)1.323.176 1.323.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.596 1.323.176 -71.596 -71.596Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -365.109 5.228.249 -65.465.455 1.323.176 81.605.384 81.605.384Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -449.822 5.228.249 -65.465.455 23.631.623 103.829.118 103.829.118Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25.900.000 23.631.623 -23.631.623 25.900.000 25.900.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.620 -8.750.475 -8.806.095 -8.806.095Dönem Karı (Zararı)-8.750.475 -8.750.475 -8.750.475Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.620 -55.620 -55.620Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 25.900.000 9.427.834 -505.442 5.228.249 -41.833.832 -8.750.475 120.923.023 120.923.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.670.989 22.091Dönem Karı (Zararı)-8.750.475 1.323.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.025.988 -673.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler447.093 27.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-918.065 -102.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler200.487 -427.796Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.298Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.118.552 322.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.946.216 -604.235Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-604.235Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler54.119.152 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-50.568.408 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-50.568.408 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.378Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.378Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 18.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.395.476 1.408.894Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)12.260.718 409.431Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-351.623 -1.729.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-575.651 327.811Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 2.876.886Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.538 -404.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.494 -70.327Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.000.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.670.989 2.058.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -673.811Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.105.408 -5.516İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-55.900.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.932Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-205.408 -17.448FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.216.109 601.502Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri25.900.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-285.000Alınan Faiz601.109 601.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.781.690 618.077NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.781.690 618.077DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.708.426 8.236.782DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.490.116 8.854.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.520.270 10.709.487Finansal Yatırımlar5 3.715.008 15.975.726Ticari Alacaklar998.105 526.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 998.105 526.099Diğer Alacaklar1.758.490 1.089.193İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 760.488 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 998.002 1.089.193Peşin Ödenmiş Giderler381.594 416.687İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler381.594 416.687Diğer Dönen Varlıklar815.063 873.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 815.063 873.616ARA TOPLAM27.188.530 29.590.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.188.530 29.590.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 426.002.230 205.341Ticari Alacaklar176.780 297.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 176.780 297.163Diğer Alacaklar21.660 21.660İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.660 21.660Stoklar9 1.504.793 1.504.793Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 125.444.235 74.875.827Maddi Duran Varlıklar14 1.584.654 1.635.322Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.094.628 2.345.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 62.464 2.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR556.891.444 80.888.213TOPLAM VARLIKLAR584.079.974 110.479.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar516.547 225.207İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar516.547 225.207Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 516.547 225.207Ticari Borçlar4.089.104 140.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 3.935.482 20.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 153.622 120.375Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar236.530 186.251Diğer Borçlar88.538 100.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar88.538 100.323Kısa Vadeli Karşılıklar2.493.984 2.495.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.493.984 2.495.535ARA TOPLAM7.424.703 3.148.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.424.703 3.148.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.889.453 2.265.112İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.889.453 2.265.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.889.453 2.265.112Ticari Borçlar423.467.083 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 264.298.847 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 159.168.236 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.000.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar375.712 1.236.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 375.712 119.605Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 1.117.001TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER455.732.248 3.501.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER463.156.951 6.649.903ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.923.023 103.829.118Ödenmiş Sermaye20 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 91.456.689 91.456.689Sermaye Avansı25.900.000 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-505.442 -449.822Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-505.442 -449.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -505.442 -449.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-41.833.832 -65.465.455Net Dönem Karı veya Zararı-8.750.475 23.631.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.923.023 103.829.118TOPLAM KAYNAKLAR584.079.974 110.479.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 2.423.971 4.898.118 1.269.865 711.983Satışların Maliyeti21 -41.897 -2.985.963 -19.947 -15.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.382.074 1.912.155 1.249.918 696.923BRÜT KAR (ZARAR)2.382.074 1.912.155 1.249.918 696.923Genel Yönetim Giderleri-7.388.639 -1.145.029 -4.870.562 22.313Pazarlama Giderleri-172.577 -527.599 -150.223 -276.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 50.916.445 76.588 50.800.773 3.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -58.345.053 -2.205.279 -57.851.620 -1.408.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.607.750 -1.889.164 -10.821.714 -962.747Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.139.097 1.236.061 327.756 78.852FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.468.653 -653.103 -10.493.958 -883.895Finansman Gelirleri23 3.032.320 2.342.525 1.332.049 1.257.345Finansman Giderleri23 -314.142 -366.246 -202.398 -347.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142DÖNEM KARI (ZARARI)-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 -0,21880000 0,03310000 -0,23410000 0,00070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-55.620 -71.596 -35.121 -185.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.620 -71.596 -35.121 -185.001Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17 -55.620 -71.596 -35.121 -185.001TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.806.095 1.251.580 -9.399.428 -158.859Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.806.095 1.251.580 -9.399.428 -158.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055602BIST