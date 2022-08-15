***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:41
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 0 80.353.804
Transferler
1.227.900 -1.227.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.596 1.323.176 1.251.580 1.251.580
Dönem Karı (Zararı)
1.323.176 1.323.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.596 1.323.176 -71.596 -71.596
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -365.109 5.228.249 -65.465.455 1.323.176 81.605.384 81.605.384
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -449.822 5.228.249 -65.465.455 23.631.623 103.829.118 103.829.118
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.900.000 23.631.623 -23.631.623 25.900.000 25.900.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.620 -8.750.475 -8.806.095 -8.806.095
Dönem Karı (Zararı)
-8.750.475 -8.750.475 -8.750.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.620 -55.620 -55.620
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 25.900.000 9.427.834 -505.442 5.228.249 -41.833.832 -8.750.475 120.923.023 120.923.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.670.989 22.091
Dönem Karı (Zararı)
-8.750.475 1.323.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.025.988 -673.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
447.093 27.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-918.065 -102.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
200.487 -427.796
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.298
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.118.552 322.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.946.216 -604.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-604.235
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.119.152 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.568.408 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-50.568.408 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.378
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 18.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.395.476 1.408.894
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12.260.718 409.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.623 -1.729.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-575.651 327.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.876.886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.538 -404.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.494 -70.327
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.000.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.670.989 2.058.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -673.811
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.105.408 -5.516
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-55.900.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.932
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.408 -17.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.216.109 601.502
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
25.900.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.000
Alınan Faiz
601.109 601.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.781.690 618.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.781.690 618.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.708.426 8.236.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.490.116 8.854.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.520.270 10.709.487
Finansal Yatırımlar
5 3.715.008 15.975.726
Ticari Alacaklar
998.105 526.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 998.105 526.099
Diğer Alacaklar
1.758.490 1.089.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 760.488 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 998.002 1.089.193
Peşin Ödenmiş Giderler
381.594 416.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
381.594 416.687
Diğer Dönen Varlıklar
815.063 873.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 815.063 873.616
ARA TOPLAM
27.188.530 29.590.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.188.530 29.590.808
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 426.002.230 205.341
Ticari Alacaklar
176.780 297.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 176.780 297.163
Diğer Alacaklar
21.660 21.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.660 21.660
Stoklar
9 1.504.793 1.504.793
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 125.444.235 74.875.827
Maddi Duran Varlıklar
14 1.584.654 1.635.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.094.628 2.345.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 62.464 2.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
556.891.444 80.888.213
TOPLAM VARLIKLAR
584.079.974 110.479.021
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
516.547 225.207
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
516.547 225.207
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 516.547 225.207
Ticari Borçlar
4.089.104 140.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 3.935.482 20.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 153.622 120.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
236.530 186.251
Diğer Borçlar
88.538 100.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
88.538 100.323
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.493.984 2.495.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.493.984 2.495.535
ARA TOPLAM
7.424.703 3.148.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.424.703 3.148.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.889.453 2.265.112
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.889.453 2.265.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.889.453 2.265.112
Ticari Borçlar
423.467.083 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 264.298.847 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 159.168.236 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
375.712 1.236.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 375.712 119.605
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 1.117.001
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
455.732.248 3.501.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
463.156.951 6.649.903
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.923.023 103.829.118
Ödenmiş Sermaye
20 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 91.456.689 91.456.689
Sermaye Avansı
25.900.000 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-505.442 -449.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-505.442 -449.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -505.442 -449.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-41.833.832 -65.465.455
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.750.475 23.631.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.923.023 103.829.118
TOPLAM KAYNAKLAR
584.079.974 110.479.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 2.423.971 4.898.118 1.269.865 711.983
Satışların Maliyeti
21 -41.897 -2.985.963 -19.947 -15.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.382.074 1.912.155 1.249.918 696.923
BRÜT KAR (ZARAR)
2.382.074 1.912.155 1.249.918 696.923
Genel Yönetim Giderleri
-7.388.639 -1.145.029 -4.870.562 22.313
Pazarlama Giderleri
-172.577 -527.599 -150.223 -276.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 50.916.445 76.588 50.800.773 3.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -58.345.053 -2.205.279 -57.851.620 -1.408.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.607.750 -1.889.164 -10.821.714 -962.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.139.097 1.236.061 327.756 78.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.468.653 -653.103 -10.493.958 -883.895
Finansman Gelirleri
23 3.032.320 2.342.525 1.332.049 1.257.345
Finansman Giderleri
23 -314.142 -366.246 -202.398 -347.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.750.475 1.323.176 -9.364.307 26.142
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 24 -0,21880000 0,03310000 -0,23410000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.620 -71.596 -35.121 -185.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.620 -71.596 -35.121 -185.001
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 -55.620 -71.596 -35.121 -185.001
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.806.095 1.251.580 -9.399.428 -158.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.806.095 1.251.580 -9.399.428 -158.859
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055602
BIST